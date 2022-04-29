Минобороны России сообщило об уничтожении военных объектов Украины

«ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 17 украинских военных объектов, в том числе пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня». Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в частности, были поражены восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта.

«Также уничтожены: командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области», - добавил он.