Генштаб Украины не исключает провокаций в приграничных районах

«Не исключается совершение ВС России провокаций в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории Беларуси до сих пор развернуты российские ОТРК «Искандер-М», а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают базироваться на определенных аэродромах». Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что на Северском направлении россияне продолжают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и инфраструктуры в приграничных районах Украины.

«Российские военные наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Противник также продолжает незаконное удержание граждан Украины и подвергает их пыткам», - отметили в ведомстве.