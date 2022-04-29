В Беларуси увидели опасность в учениях НАТО

Минобороны Белоруссии выразило мнение, что НАТО рассматривает Восточную Европу в качестве «наиболее вероятного театра боевых действий». Об этом ведомство заявило, рассказав о подготовке альянса к учениям «Defender Europe – 2022».

Маневры пройдут в Северном и Балтийском морях, а также на полигонах и в учебных центрах 19 стран Европы, включая Польшу, Литву и Латвию. Всего в них примут участие по меньшей мере 18 000 человек.

Одновременно с ними пройдут учения «Быстрый ответ-2022» (на территории Грузии, Латвии, Литвы, Северной Македонии и Норвегии) и «Словацкий щит-2022» в Словакии.