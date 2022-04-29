Аппарат Пашиняна о его бегстве из страны

«Премьер-министр Никол Пашинян не собирается покидать Армению и продолжит выполнять свои обязанности». Об этом в Facebook заявил замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян.

Он отметил, что циркулируют ложные слухи о том, что самолет премьера в ближайшие часы готовится к полету.

«Естественно, этот вздор даже не нуждается в опровержении. Премьер-министр Пашинян продолжает и продолжит осуществлять обязанности премьера, доверенные ему голосованием народа», - цитирует Чахояна «Армения сегодня».

Он также сообщил, что в настоящее время самолет, обслуживающий армянского премьера, находится за рубежом для прохождения техобслуживания.