Эрдоган: власти защищают граждан Турции от последствий войны в Украине
«Турецкие власти стремятся уберечь страну от последствий событий в Украине». Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
Президент отметил, что дважды за неделю общался на эту тему с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
«Мы пытаемся выяснить, как мы можем достичь мира. Мы стремимся каждый день реализовать проекты, которые позволят нам достичь наших целей на 2023 год», - сказал турецкий лидер.