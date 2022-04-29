Тройная победа Азербайджана на турнире в Румынии

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике триумфально выступила на 21-м по счету турнире «Кубок Ирины Деляну» в Бухаресте.

Наша команда завоевала три золотые медали – в многоборье, с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами.

Стоит сказать, что Азербайджан в столице Румынии представляла вторая групповая команда. Первая в прошлые выходные завоевала золото (с пятью обручами) и серебро (многоборье) на Кубке мира в Баку.

Возвращаясь к соревнованиям в Бухаресте, стоит напомнить, что ранее в индивидуальном турнире азербайджанские гимнастки завоевали пять медалей. Марьям Алиева добыла серебро в упражнении с мячом и бронзу – с лентой. Назрин Салманлы взяла бронзу с булавами, а Говхар Ибрагимова – с булавами и обручем.