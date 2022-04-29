Финляндия готовится к отказу от российского газа

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае, говорится в статье издания Helsingin Sanomat.

Причина заключается в требованиях России о порядке оплаты поставок. По данным издания, российская компания «Газпром» объявила, что согласие на новые требования об оплате является условием для продолжения бесперебойных поставок газа.

Финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. «Газпром» попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая. По данным источников в ЕС, этот срок является таким же для многих других стран Евросоюза. Не исключено, что 21 мая подача российского газа в Финляндию и большую часть Европы будет прекращена.