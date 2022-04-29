Словакия хочет передать Украине свои МиГ-29

Воздушные силы Словакии вскоре могут передать Украине истребители МиГ-29 советского производства в результате договоренностей с Польшей о патрулировании словацкого воздушного пространства, пишет The New York Times.

Ранее министры обороны Словакии и Польши договорились о патрулировании польскими ВВС словацкого неба, чтобы освободить парк советских истребителей для нужд Украины. Сроки начала сотрудничества содержатся в тайне.

Словакия заявила о рассмотрении вопроса о поставках МиГов украинской армии, если получит альтернативный способ защиты своего воздушного пространства. Соглашением с Польшей это условие будет выполнено, а небо Словакии начнут патрулировать F-16. Кроме того, США, вероятно, ускорят поставки 14 истребителей по заключенному ранее контракту.