ООН: 5,5 миллиона человек в Украине стали беженцами

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу, приближается к 5,5 миллиона человек, передает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что на 29 апреля территорию Украины покинули 5468629 человек.

Большинство из них выехало в Польшу — более 3 млн человек. В Румынию выехали более 817 тыс. человек, в Россию – более 656 тыс., Венгрию – почти 520 тыс., в Молдову – более 443 тыс., в Словакию – почти 372 тыс. и в Беларусь – более 25 тыс. человек. В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы.

Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН (МОМ), еще 7,7 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены выехать из собственного дома.