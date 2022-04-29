Украина получит статус кандидата в ЕС в июне

«В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. На этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС». Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.

«Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью», - сказала вице-премьер.