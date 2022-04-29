Украина получит статус кандидата в ЕС в июне
«В июне должна состояться встреча лидеров стран Европейского Союза. На этой встрече Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС». Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.
По ее словам, та часть документов, которую Украина уже передала ЕС, уже обработана.
«Дополнительных вопросов не было. Наша работа была высоко оценена. Эту часть работы мы закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу, чтобы передать ЕС книгу нашей государственности уже полностью», - сказала вице-премьер.
Также она добавила, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне, Украине будет предоставлен устав кандидата в члены ЕС.
«Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлен Украине статус кандидата в члены ЕС», - сказала Стефанишина.