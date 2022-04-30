Арестович заявил о погибших российских солдатах и генералах

«Вооруженные силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены несколько сотен военных, возможно, убит генерал». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Два удара по Изюму, штабы ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300» - сказал он, добавив, что речь идет о старших офицерах.

Арестович также прокомментировал информацию о возможной гибели начальника штаба ВДВ генерала А. Д. Симонова, появившуюся в СМИ в субботу.

«По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ убит», - сказал он.