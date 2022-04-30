Зурабишвили попросила США поддержать Грузию из-за событий в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси рассчитывает на большую политическую поддержку от США на фоне событий в Украине, передает The Hill.

По ее словам, Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны Вашингтона. Президент дала понять, что не видит оснований опасться военных действий со стороны России, но и не исключает возможности «игры на нервах».

Зурабишвили призвала западные страны не забывать о Грузии. Она подчеркнула, что хотела бы видеть больше упоминаний страны в заявлениях американских властей, что могло бы стать «важным сигналом Москве».