Херсон, Мелитополь, Бердянск: Зеленский пообещал освободить украинские города от российских войск

«Впереди еще очень много работы. Россияне до сих пор на нашей земле, до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать их. Мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все, все остальные города и общины, в которых российские войска изображают из себя будто бы хозяев». Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что украинский флаг вернется везде, где он должен быть по праву.

«Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории», - сказал Зеленский.