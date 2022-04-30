«Одесса никогда не забудет такое отношение России»

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских ракетных ударах по Одессе и обстрелах Днепропетровской области, передает РБК-Украина.

«Сегодня российские войска били по Днепропетровской области, Одессе. Снова они доказывают, что одесситы такие же враги для России, как и все остальные украинцы», - отметил он.

Зеленский рассказал, что в результате ракетной атаки была уничтожена взлетная полоса Одесского аэропорта.

«Мы ее, конечно, отстроим. Но Одесса никогда не забудет такое российское отношение к ней», - подчеркнул президент Украины.