Глава «Роскосмоса» написал стихотворение Анджелине Джоли

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, которое посвящено поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, и пригласил звезду Голливуда посетить Донбасс. Поэтическое произведение опубликовано в его Telegram-канале.

«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата. Здесь есть у нас и бутер,

Здесь есть у нас и брод. И Бред откроет Пита от изумления рот», - написал Рогозин.