Глава «Роскосмоса» написал стихотворение Анджелине Джоли
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал стихотворение, которое посвящено поездке американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, и пригласил звезду Голливуда посетить Донбасс. Поэтическое произведение опубликовано в его Telegram-канале.
«Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята как дубик в три охвата. Здесь есть у нас и бутер,
Здесь есть у нас и брод. И Бред откроет Пита от изумления рот», - написал Рогозин.
Кроме того, в тексте говорится, что Джоли не обидит «суровый солдат».
«В кино тебя он видел, и видеть снова рад», - закончил свой шедевр глава российской государственной корпорации.
Отметим, что ранее в ряде украинских СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли приехала в Украину.