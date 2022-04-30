Мэр Мариуполя: за два месяца российские войска убили 20 тысяч человек, немцы за два года оккупации – 10 тысяч

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что ВС России за два месяца убили больше жителей города, чем нацисты за два года оккупации в годы Второй мировой войны. Об этом он написал в своем Telegram.

«За два года фашисты Третьего рейха убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские военные за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек - насильственно вывезены. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно уничтожает наш город и его жителей», - заявил Бойченко.