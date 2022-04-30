Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 02:36

Пока Москва пытается восстановить утраченный за две недели наступления в Донбассе потенциал своей армии, вооруженные силы Украины стремительно усиливаются современным вооружением НАТО. По сообщениям западных медиа, 24 часа в сутки с разных направлений и стран в Украину идет поток военной техники, тяжелого вооружения, включая новейший американские разработки беспилотников-камикадзе. А все потому, что западные военные эксперты, как и многие политики, приходят к выводу о неизбежности затяжного характера войны. При этом у российской армии будут возрастать проблемы с логистикой и пополнением личного состава, тогда как украинцы с новым вооружением получат возможность перехватить инициативу.

Поделившийся с haqqin.az своим мнением о ходе и перспективах российско-украинской кампании американский политолог Юрий Рашкин тоже подчеркивает, что в настоящее время идет процесс интенсивного усиления мощи украинской армии по стандартам НАТО. Аналитик напоминает, что решение о военной помощи Украине было принято давно, но когда стало очевидно, что блиц-криг России провалился, а ВСУ дают мощный отпор российской армии, военные поставки Киеву с Запада стали более мощными. На недавней встрече проукраинской коалиции на американской военной базе в немецком городе Рамштайн 40 стран мира уже согласовали детали усиления армии Украины. «Мы видим, как Владимир Путин постоянно получает результат, противоположный тому, о чем он заявлял и что хотел осуществить. Российский лидер очень нервничал из-за того, что Украина, не приведи Господь, когда-то в далеком будущем может вступить в НАТО. Между тем европейцам членство Киева в альянсе казалось чем-то заоблачным. Но началась война, и спустя два месяца украинские военные уже тренируются на базах в Германии, США и Польши, чтобы овладеть навыками применения в боевых условиях техники НАТО. Благодаря высокому уровню помощи со стороны Запада, украинская армия за короткое время будет приведена к уровню военных сил НАТО», - не сомневается Рашкин. А это значит, что ВСУ будут по-натовски подготовлены, экипированы, оснащены техникой и оружием. К этому надо добавить, считает политолог, что армия Украины уже использует натовскую тактику и стратегию ведения войны. Более того, у украинской армии есть преимущество перед большинством стран-членов НАТО – она теперь имеет боевой опыт.

Каждое же военное достижение украинской армии, по наблюдениям эксперта, воодушевляет всех союзников, первую очередь США, и побуждает к еще большему содействия украинцам. «Надо иметь в виду, - утверждает Рашкин, - что США начали обучение украинских военных достаточно давно. Делалось это осторожно, чтобы не выглядело так, будто американцы собираются воевать против России. Однако с 2014 года украинских солдат натаскивали кадровые военные НАТО, просто это не афишировалось. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что ко всей военно-технической, финансовой, гуманитарной помощи прибавляется еще и регулярная передача Киеву разведданных, полученных США по своим каналам». С того момента, как стало очевидно, что украинская армия не развалилась за три дня, а показала отличную боеспособность, США начали реализацию программы долгосрочной поддержки Украины. И это, по мнению эксперта, явный признак того, что Запад понял - вооруженный конфликт будет долгим и кровопролитным. «Пока мы видим не более чем блеф Кремля, у которого армия рассыпается. России остается лишь трясти ядерной дубинкой, хотя она давно перестала быть тем орудием, посредством которого можно достичь каких-либо значимых целей. Ситуация меняется очень быстро – уже и Швеция с Финляндией стремятся стать членами НАТО. Так что стремясь отодвинуть от своих границ «этот ужасный альянс», Россия только способствовала всё большему окружению себя его странами-членами. В общем, не хотела подпускать НАТО ближе, а получилось наоборот…» - констатирует Рашкин. Он полагает, что Украина станет получать самое современное оружие, которое находится на вооружении стран НАТО, даже если это в некоторых случаях будет в ущерб безопасности отдельных членов альянса, которые, передавая оружие Киеву, опустошают собственный арсенал. Но чем дольше будет длиться война, тем больше ВСУ будет походить на армию НАТО со всеми вытекающими для России последствиями.

За два месяца войны тактика НАТО показала свою эффективность гибкостью, мобильностью и компактностью, которые ВСУ используют в войне с Россией. Тогда как стратегия российской армии не изменилась со времен Второй мировой – «забросать противника трупами своих солдат», и только... Такое впечатление, что армией России управляют не профессионалы, а бюрократы, которым важно поставить галочку в графе «задание выполнено». То, что российская армия лишена гибкости и воюет методами сталинского генштаба, и привело к более 20 тысячам потерь среди личного состава. К примеру, застрявшим в болотистой местности российским войскам под Киевом было приказано не двигаться с места, даже когда их планомерно уничтожала артиллерия и ударные беспилотники украинцев, не скрывает удивления эксперт. «Помощь Украине стала единым вектором действий западных правительств. Очень важно, что США и их союзники не только единодушны в желании помочь Украине, но и солидарны в стремлении как можно быстрее отключиться от российской «бензоколонки». Этот вопрос практически решен, сейчас обсуждают пути полного отказа от российских нефти и газа. Причем Германия, которая поначалу высказывалась за более отдаленные сроки отключения от энергоносителей из РФ, теперь идет в общем русле западных стран, которые готовы ввести полное торгово-экономическое эмбарго Москвы», - подчеркивает эксперт. А российские военные тем временем за реальные успехи ВСУ вымещает свое зло на мирном населении, и власти не только не пресекают, но и потворствуют этому. Как считает Рашкин, Россия за последние месяцы показала себя «самым ужасным образом» и такая безнаказанность ее армии «дает миру право по другому относиться к России». Уже открыто говорят о необходимости атаковать стратегические объекты на российской территории - что в начале боевых действий, не говоря уже о довоенном времени, «невозможно было даже представить». В России, убежден политолог, происходит безумная накачка населения пропагандой, и власть пока держится за счет этого промывания мозгов. Но вряд ли подобное продлится долго. Возможно, пока в российских магазинах не закончились продукты и обстановка содействует продолжению войны. Но это подходит к концу - экономическое положение России будет ухудшаться нарастающими темпами.