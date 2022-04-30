Мариуполь. Новые спутниковые снимки разрушенной «Азовстали»

Американская компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки завода «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного вследствие российских авиаударов, но который до сих пор удерживают украинские защитники.

«На первом изображении показан общий вид завода, на втором - чуть больший план, на третьем изображении самый близкий вид на часть участка», - подписал фото журналист New York Times Кристиан Триберт, опубликовавший их в своем Twitter.