Мариуполь. Новые спутниковые снимки разрушенной «Азовстали»
Американская компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки завода «Азовсталь» в Мариуполе, разрушенного вследствие российских авиаударов, но который до сих пор удерживают украинские защитники.
«На первом изображении показан общий вид завода, на втором - чуть больший план, на третьем изображении самый близкий вид на часть участка», - подписал фото журналист New York Times Кристиан Триберт, опубликовавший их в своем Twitter.
This off-nadir satellite image captured by @Maxar's WorldView-3 shows the utter destruction at the Azovstal steel plant in Mariupol. First image shows the overview of the plant, second image slightly more close-up, and closest view of a part of the site is the third image. pic.twitter.com/RcmZShnv5e— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 30, 2022