Украина закрывает морские порты

Министерство инфраструктуры Украины объявило о закрытии четырех морских портов на неподконтрольной Киеву территории юга, оккупированной Россией, передают украинские СМИ со ссылкой на сообщение Кабмина страны.

"Министерством инфраструктуры Украины принят приказ "О закрытии морских портов". Согласно приказу со дня его опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами", - говорится в сообщении.

В Кабмине объяснили, что во время полномасштабной войны России против Украины там невозможно обслуживать суда и пассажиров, вести грузовую, транспортную и другие связанные с этим виды деятельности, соблюдать требования международных договоров Украины, а также обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства и охрану окружающей среды.