Армия России готовит наступление на Николаев и Кривой Рог

Воскресенье, 1 мая, 67-й день российского вторжения на территорию Украины. В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной на Facebook, говорится, что российские военные проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.

"На Южнобугском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на города Николаев и Кривой Рог", - отмечается в сообщении.