Кельбаджар под армянским обстрелом

Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об очередной провокации Армении на границе с Азербайджаном.

Согласно сообщению, 30 апреля в 20:55 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Потерь в личном составе и технике в азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка в настоящее время находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, ситуация в указанном направлении стабильная.