Армия Украины нанесла новые удары по острову Змеиный
Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупированному Россией острову Змеиный. Об этом сообщило в субботу Оперативное командование «Юг» (оперативное объединение Сухопутных войск Вооружённых сил Украины в южной части страны).
Согласно сообщению, в результате удара было уничтожено: три российские зенитные установки; зенитно-ракетный комплекс Стрела-10; машина связи - серверная с телекоммуникационным оборудованием; 42 российских военных
Несколько дней назад украинские СМИ сообщали об ударе Вооруженных сил Украины по пункту управления на острове Змеиный.