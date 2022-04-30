Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с Зеленским видео
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев.
"Соединенные Штаты - лидер мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент Украины также опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга.