Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с Зеленским видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла с визитом в Киев.

"Соединенные Штаты - лидер мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", — написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины также опубликовал видео, на котором политики приветствуют друг друга.