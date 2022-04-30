«Азеришыг» наградили почетным дипломом
Накануне в Конфедерации профсоюзов Азербайджана состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучшее предприятие (организация) 2021 года по созданию здоровых и безопасных условий труда», посвященного 28 апреля – Всемирному дню охраны труда.
Как сообщили в ОАО «Азеришыг», колл-центр Главного центра управления умными сетями ОАО удостоен почетного диплома.
Было отмечено, что в ОАО «Азеришыг» успешно выполняются задачи в области охраны труда, легализации, создания здоровых и безопасных условий труда, защиты прав работодателей и работников, в других сферах.