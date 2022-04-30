Британская разведка предупреждает: Россия планирует длительную оккупацию Херсона

Россия, захватив Херсон, начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций. Об этом говорится в утренней сводке британского Минобороны на 1 мая.

Британское военное ведомство обращает внимание на то, что в своих последних заявлениях так называемые новые власти объявили, что возврат региона под контроль Украины "невозможен".

Кроме того, эти руководители заявили о переходе с 1 мая в расчетах с украинской гривны на российский рубль, что продлится четыре месяца.

"После захвата южного города Херсон в начале марта Россия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и прилегающими территориями путем установления пророссийской администрации", - говорится в сообщении разведки.

По данным разведчиков, длительный контроль над Херсоном и его транспортным сообщением повысит способность России поддерживать продвижение на север и запад и улучшит безопасность российского контроля над Крымом.