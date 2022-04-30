Сотни единиц вооружения и зенитно-ракетные дивизионы: Россия наступает в направлении Изюма

Российские военные, пытаясь продвинуться в направлении Изюма, усиливают свою группировку переброской дополнительных сил, для воздушного прикрытия наступающих войск развернули два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М, сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению ведомства, на Слобожанском направлении группировка россиян наносит авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову, проводит наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Также отмечается, что продолжается усиление ударной группировки россиян. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники, прибыло около тысячи мобилизованных лиц с территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона, вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.