В России ответили на «воровство» «недружественных стран»

Принятие в США закона о передаче замороженных российских активов Украине является «опасным прецедентом», в ответ на действия Запада было бы правильно конфисковать у бизнеса из «недружественных стран» активы в России, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

РБК пишет, что, по мнению Володина, принятие палатой представителей США закона о возможности передачи Украине замороженных российских активов никак не повлияет на экономику России, поскольку «изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие».

По словам Володина, в России цивилизованно действуют в отношении зарубежных компаний, которые захотели уйти с рынка. Их доли выкупают российские предприниматели. При этом, считает он, аналогичным образом нельзя назвать действия ряда «недружественных стран», например, Литвы, Латвии, Польши и США, которые, как он считает, «занимаются воровством».

«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — написал Володин, также предложив направить вырученные от иностранных активов средства на развитие России.

Володин напомнил, что заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка $300 млрд.: «Вернут, никуда не денутся. Это средства государства», передает его слова Интерфакс.

Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идёт о более чем $500 млрд, отметил Володин.