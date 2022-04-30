Генпрокуратура Армении предупредила оппозицию

Армянские СМИ со ссылкой на заявление ведомства пишут, что на фоне продолжающихся акций протеста со стороны их отдельных участников и других граждан резко увеличилось число речей ненависти и нетерпимости, зафиксированы случаи применения насилия или оправдания призывов к насилию, которые «сами по себе являются криминогенным явлением и существенно увеличивают возможность совершения новых преступлений».

Генпрокуратура Армении выступила с заявлением в связи с проходящими в стране акциями протеста.

Генпрокуратура отметила, что проведение акций протеста не может проходить с нарушением прав и законных интересов других граждан, нарушать нормальную общественную жизнедеятельность.

Генпрокуратура предупредила инициаторов и руководителей собраний и их участников о необходимости в ходе проведения массовых мероприятий «оставаться в рамках положений закона «О свободе собраний», вести себя законопослушно, воздерживаться от действий, угрожающих внутренней безопасности Армении, в том числе от провоцирования возможных столкновений с правоохранителями, гражданами, провокаций, массовых беспорядков или от участия в них».

В ведомстве подчеркнули, что «лица, пытающиеся преступно нарушить правопорядок, безоговорочно подвергнутся соразмерной правовой ответственности».