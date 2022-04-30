Украинские военные сбили еще один российский беспилотник и «Аллигатор»

Украинские военные с помощью установки "Стугна-П" сбили командирский вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Благодаря ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) "Стугна-П", которая разработана в Украине, наши защитники сбили Ка-52 "Аллигатор" – вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским", - говорится в сообщении Генштаба.

Также украинские военные сбили еще один российский беспилотник - на этот раз в Днепропетровской области, сообщается в Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что над Одессой сбит российский разведывательный беспилотник.