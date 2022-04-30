Две медали азербайджанских спортсменок в Польше фото
Азербайджанские гимнастки завоевали две медали на турнире в Варшаве.
Камилла Гафарова выиграла золото в многоборье среди молодежи, а Илона Зейналова стала серебряным призером среди взрослых.
Азербайджанские гимнастки завоевали две медали на турнире в Варшаве.
Камилла Гафарова выиграла золото в многоборье среди молодежи, а Илона Зейналова стала серебряным призером среди взрослых.
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