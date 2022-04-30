В Китае созвали экстренное совещание: обсудили защиту от американских санкций

Китайские регуляторы провели экстренное совещание с местными и международными банками, на котором рассмотрели способы защиты зарубежных активов КНР от возможных санкций США, аналогичных введенным против России (в том числе блокировка активов Центробанка РФ), передает The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе совещания.

На совещании, по словам источников. не обсуждались какие-либо конкретные сценарии, при которых в отношении Китая могут быть введены санкции, но власти КНР опасаются, что ограничительные меры могут применить «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

Одним из поводов для введения санкций, пишет FT, может быть нападение Китая на Тайвань. В этом случае, по словам одного из собеседников издания, «разъединение мировой и западной экономик будет гораздо более болезненным, так как экономическое влияние Китая затрагивает весь мир».

Китайская экономика, заявил один из источников издания, не готова к заморозке активов за рубежом или отключению банков от SWIFT, как поступили в случае с Россией. «Никто на совещании не смог придумать хорошего решения этой проблемы», — сказал он. В частности, предлагалось увеличить долю валютной выручки, которую экспортеры должны продавать на внутреннем рынке, а также урезать квоту в 50 тысяч долларов, которые граждане КНР могут приобрести в год для выезда за рубеж или трат за пределами страны.

При этом участники встречи выразили сомнение, что США вообще решатся применить санкции в отношении Китая, учитывая размер экономики КНР и тесные связи с Соединенными Штатами.