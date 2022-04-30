В России разбился вертолет: есть жертвы видео
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме Могоча в Забайкальском крае РФ, в результате чего один человек погиб, есть пострадавшие.
При ударе о землю вертолет загорелся. Он полностью разрушен, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
При этом, по данным Telegram-канала «112», всего на борту вертолета, который после тушения очага лесного пожара возвращался из Благовещенска, находились 15 человек — экипаж из трех человек и 12 пожарных.
Погиб 46-летний пожарный Аркадий Лакшин. Вертолет принадлежал авиакомпании «Мост авиа».