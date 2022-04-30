Военная разведка Украины: Россия может устроить провокации в Приднестровье

На майские праздники в Приднестровье Россия может устроить провокации, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В подтверждение этой информации укрианская разведка публикует фото газеты "Приднестровье. Экстренный выпуск", датированной 2 мая 2022 года. В "официальном обращении" жителей Приднестровья к Владимиру Путину, опубликованном на первой полосе издания, говорится о "многочисленных кровавых терактах" и просьбе "привлечь вооруженные силы ПМР к действиям армии РФ".

Разведка полагает, что ответственность за провокации Россия возложит на Украину.