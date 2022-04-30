В преддверии митинга оппозиции: полиция установила блокпосты на въездах в Ереван

Полиция Армении в преддверии анонсированного оппозицией большого митинга в воскресенье установила блокпосты на подъездах к Еревану, проверяется следующий в армянскую столицу автотранспорт, передает Интерфакс.

Ранее в воскресенье Генпрокуратура Армении предупредила, что все попытки нарушения правопорядка во время митинга будут пресечены, ответственные понесут наказание.

В то же время глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил, что оппозиция не намерена провоцировать какие-либо столкновения.