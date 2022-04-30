На международном турнире по плаванию в чешской Остраве азербайджанские спортсмены завоевали еще две медали.

Рамиль Велизаде в финале на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 2.02,35 занял 2-е место. Марьям Шейхализадехангах в финале на 50-метровке баттерфляем показала время 27,91 и стала бронзовым призером.

Это ее вторая бронзовая награда на этом турнире. До этого Марьям заняла 3-е место в заплыве на 50 метров вольным стилем, установив как личный рекорд, так и рекорд Азербайджана.