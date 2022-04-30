Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:44

Дефолт в России снова отменяется. Как сообщило за неделю до окончания льготного периода Министерство финансов РФ, страна выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. И главное, выплатила их в долларах, как того и требуют контракты. Как уже отмечал haqqin.az, речь идет о двух выпусках еврооблигаций: Россия-2022 и Россия-2042. По первому выпуску 70 процентов долга, выкупленного накануне Москвой за рубли, страна должна была выплатить купонный доход, а также погасить номинальную стоимость ценных бумаг. По второму выпуску речь шла только о выплате купонного дохода. В общей сложности Россия должна была погасить 649,2 миллиона долларов.

Однако 6 апреля, как и месяцем раньше, Министерство финансов РФ вдруг заявило, что средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций перечислило в рублях. Через месяц российская сторона повторила свои действия, стремясь тем самым показать всему миру, что установленные годами порядки, призывающие государства строго соблюдать условия международных финансовых соглашений, Москву не интересуют. И вновь все уперлось в существенную деталь: российский Минфин перечислил долги в рублях, которые банк-корреспондент (скорее всего, один из ведущих российских банков) должен был перевести в доллары и отправить сумму по назначению. Однако именно этот банк-корреспондент, явно выполняя чьи-то незаконные указания, не разрешал производить выплату в долларах. В результате глобальная финансовая система почти на месяц замерла в ожидании конца этой опасной игры. В принципе, Минфин при желании сам бы мог легко оплатить эту сумму, благо валютных средств у правительства России достаточно, да и Банк России мог бы без особого труда обеспечить Минфин необходимым количеством валюты. Но тогда все прошло бы тихо, как и множество других международных транзакций, а тут весь мир вновь заговорил о неизбежности дефолта. И начались новые гадания на лепестках ромашки – будет дефолт или не будет.

Согласно контракту, у России было время до 4 мая, чтобы погасить долг в долларах. И она сделала это за… четыре дня до истечения срока. Выплата была доведена до платежного агента по данным еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch), так что свои обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций Россия выполнила с соблюдением всех условий, установленных эмиссионной документацией, после чего мир, наконец, вздохнул с облегчением – дефолта в России не будет. Впрочем, в самой Российской Федерации всё это прошло как-то незаметно, буднично. Поскольку все, кто имел к этому отношение, с самого начала понимали, что Москва сознательно превращает рутинный процесс в остросюжетную драму, опасную не только для нее самой, но и для всей международной валютно-финансовой системы. Самой Москве по большому счету терять нечего – экономика доведена до крайней черты, а удавка мировой изоляции дает все основания говорить, что её восстановление оттягивается с каждым днем на все более и более неопределенный срок. Но насолить-то другим Россия по-прежнему может, а потому использует для этого все возможности.