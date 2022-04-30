В России утверждают, что уничтожили ангар с поступившим в Украину западным оружием

Российские ракеты «Оникс» уничтожили на военном аэродроме в районе Одессы ангар с вооружением и боеприпасами из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Возле ангара была разрушена взлетно-посадочная полоса.

Помимо этого ПВО РФ сбили два бомбардировщика Су-24М в районе Петровского Харьковской области и две ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Токмак Запорожской области. За ночь уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов,

Также Конашенков доложил о поражении высокоточными ракетами четырех районов сосредоточения украинских войск и трех складов вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое в Донецкой области, Слатино и Барвенково в Харьковской области.