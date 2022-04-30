Готовили теракт: украинские спецслужбы обезвредили российских диверсантов

Служба безопасности Украины заявила об обезвреживании российской диверсионно-разведывательной группы, которая планировала "сбить пассажирский самолет" и обвинить в этом украинских военных и международных поставщиков оружия Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. В атаке на воздушное судно намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители российских спецслужб дали соответствующую задачу своей агентурной группе".