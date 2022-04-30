Харьков под обстрелами. Жителей призвали не выходить из укрытий весь день

Российские военные за минувшие сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил глава Харьковской областной горадминистрации Олег Синегубов в Telegram.

"Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта", - написал Синегубов, добавив, что спасатели Харьковской области ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов

Синегубов отметил, что россияне уменьшили "интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова"

Украинские СМИ пишут, что жилой массив Салтовка в Харькове в воскресенье был под массированными обстрелами российских военных. Поэтому жителей города попросили не выходить из укрытий в течение дня.