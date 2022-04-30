Жителей Азербайджана предупреждают о нестабильной погоде

Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает об изменении погодных условий на территории Азербайджана.

Согласно сообщению, 2-3 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами на полуострове до 23-25 м/с.

Со 2 по 5 мая на территории страны сохранится дождливая погода, ожидаются грозы. Местами интенсивность осадков повысится, возможен град, в высокогорных районах – снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны паводки и сели на некоторых горных реках.