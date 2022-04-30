Соловьева не остановить: снова наехал на Екатеринбург

Российский телеведущий Владимир Соловьев снова в прямом эфире обратился к жителям Екатеринбурга, в резкой форме потребовав от тех четко выразить свою позицию по отношению к «спецоперации» России в Украине, и посвятив около получаса передачи на обсуждение конфликта с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает E1.RU.

Вначале Соловьев потребовал ответа от Куйвашева, неправильно поставив ударение в его фамилии, что «его люди» думают о «спецоперации» и позиции президента РФ Владимира Путина.

«Гнить — это про екатеринбуржцев. Покажите вашу позицию!», — не сдерживал своих эмоций Соловьев, требуя от Куйвашева уточнить, с кем он — с «УралВагонЗаводом», который «делает лучшие в мире изделия, способные принудить нацистов осознать свои ошибки», или с со студентами УрГАХУ, «ненавидящими букву Z».

О самом Екатеринбурге Соловьев тоже снова высказался, подчеркнув, что для него есть два Екатеринбруга: город героев и город «бесов, которых корежит и рвет на части от буквы Z». «Вы с кем: с народом и президентом или с либерастной сволочью?» — вопрошал он.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев, обсуждая открытое письмо студенток Архитектурного университета с полпредом президента Владимиром Якушевым, назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». За горожан вступились губернатор области, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман, сенатор и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, боксер Егор Мехонцев, актриса Мария Шукшина и бард Александр Новиков. Сами горожане предложили сделать тележурналисту прививку от бешенства, а в Кремле отказались комментировать скандал.