Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что обрушение моста на железной дороге Суджа - Сосновый Бор стало результатом диверсии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", – сказал Старовойт.

Суджанский район Курской области граничит с Украиной.