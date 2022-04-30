Железнодорожный мост в граничащей с Украиной Курской области обрушился из-за диверсии обновлено
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что обрушение моста на железной дороге Суджа - Сосновый Бор стало результатом диверсии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело. Следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться", – сказал Старовойт.
Суджанский район Курской области граничит с Украиной.
* * * 16:00
В Курской области (РФ) обрушился железнодорожный мост возле границы с Украиной. Причины инцидента выясняются, сообщается в Telegram губернатора области Романа Старовойта.
«Сегодня примерно в 11:20 на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», - написал глава региона.