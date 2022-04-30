В России заявили, что украинцев задерживают за установленный на телефоны Telegram

Украинские силы в городе Николаев устраивают рейды, в ходе которых задерживают местных жителей с пророссийскими взглядами или по подозрению в передаче информации российским военным сепаратистам Донбасса. Поводом для этого становится в том числе установленное приложение Telegram, сообщил накануне руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также поводом для подозрения становятся истории звонков и сообщения на российские номера, переписки в различных мессенджерах с осуждением действующей украинской власти и подписки в соцсетях на российские каналы.

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками...» - утверждает Мизинцев, слова которого приводит РБК.