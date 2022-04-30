В Германии посольство России обвинили в дезинформации о войне в Украине

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации о российской войне в Украине.

"Некоторые платформы в Сети создают идеальные условия для кампаний по дезинформации и пропаганды войны. Этим пользуется и российское посольство", - цитирует в воскресенье, 1 мая, AFP слова Фезер, сказанные в интервью газете Handelsblatt.

Глава германского МВД предупредила, что могут быть приняты соответствующие меры. Она напомнила, что правительство ФРГ уже выслало "40 предполагаемых дипломатов, которые предположительно связаны с российскими спецслужбами", отметив при этом, что в распоряжении имеются и "другие опции".

По словам Фезер, российская пропаганда войны не должна иметь "никакого влияния на внутренний мир в нашей стране". Она отметила, что меры против подобных гибридных угроз уже принимались. Так, к примеру, Евросоюз позаботился о запрете вещания российского канала Russia Today. "Мы должны противопоставить факты ложным нарративам, лжи и дезинформации", - подчеркнула глава МВД ФРГ.