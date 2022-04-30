Хочу сказать вам честно, украинцы: я никогда вас не любил!.. слово публицисту

Эдуард Тополь, специально для haqqin.az

С редакцией haqqin.az начал сотрудничать известный советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и писатель Эдуард Тополь. Его романы переведены на многие иностранные языки. Представляем вашему вниманию первую авторскую статью известного советского писателя.

Эдуард Тополь

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Хочу сказать вам честно: я никогда вас не любил! Да, с моего полтавского детства, где вы били меня за то, что я «вашего Христа убил» и где на еврейских наших домах вы писали «Жиды, мы вашей кровью крыши мазать будем!» – за что мне было вас любить?

Но сегодня я желаю Вам победы!

И в моих еврейских генах клинописью и на века записана память о Немировской резне, которую в 1648 году устроили нам ваши запорожские казаки Хмель-злодея, и у меня есть претензия к вашему замечательному президенту Зеленскому: если вы воюете с русскими оккупантами, то почему героев этой войны он награждает орденом Богдана Хмельницкого, антисемита и вассала Москвы?

Еврейские погромы во Львове, 30 июня 1941 года

Но несмотря и на это,

я желаю вам победы!

Да, в России, в Москве, изданы по-русски пятьдесят моих книг, а в Украине, в Киеве, издана по-украински только одна, и из сотни друзей моей юности я могу назвать лишь несколько украинцев – Гену Карюка, Лёню Осыку, Колю Губенко и Геннадия Збандута – но все равно со дна своей школьной памяти, заряженной виршами Кобзаря, Тычины и Леси Украинки, я поднимаю свою украинскую мову, чтобы сказать:

Я желаю вам победы!

Знаете, я всегда, всю мою жизнь верил в силу Слова, потому что весь этот мир был создан по Слову Его. Но какие слова звучат сегодня из Москвы, какие слова вещают и пишут тамошние «богоносцы»? Вот только три цитаты:

«Холодный анализ военного времени незаметно переходит уже не просто в столкновение цивилизаций, а в апокалиптический сценарий… И главная схватка отныне снова развертывается между ними. Между Русской Идеей, Катехоном, Православной Цивилизацией и наступающим на нас миром западного Антихриста. Украина нужна не нам, русским. Она нужна Христу. И поэтому мы там и находимся. И поэтому мы оттуда никуда не уйдем… И важным фактором стал прямой удар по Русской Православной церкви на Украине…». Александр Дугин, лидер международного Евразийского движения, главный редактор портала Катехон.

Дугин уверяет, что Украина нужна Христу

“Стратегия Зеленского, выполняющего волю Ротшильдов, заключается в уничтожении мужчин Украины об русское оружие с целью создания новой земли обетованной для избранного народа. В этих условиях Россия спасает народ Украины от рабства… Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями «Земли Обетованной» заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен”. Сергей Глазьев, академик, министр экономики ЕАЭС.

Сергей Глазьев уверяет, что Украина хочет заселить Донбасс евреями

«Даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен… В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники… Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно! Это такой восторг!.. Такой аллах-акбар у всего народа!». Иван Охлобыстин, режиссер, драматург, священник Русской православной церкви.

Иван Охлобыстин предвещает Апокалипсис

Читая это, я сутками не находил себе места, ходил из угла в угол и требовал от себя найти слова, которые образумят этих безумцев! Ведь это твоя профессия, говорил я себе, ищи, ищи, ты обязан найти! И представляете, я нашел их – хорошие слова, сильные, мощные, вот они:

«Все это неестественное, лихорадочное, горячечное безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества, есть только признак сознания преступности совершаемого дела. Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей)… все эти славянские напыщенные, бессмысленные и кощунственные молитвы… крики «ура», вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, всё это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество — всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается».

Это не мои слова. Это больше ста лет назад, в 1904 году, во время русско-японской войны, в статье «Одумайтесь!» написал Лев Николаевич Толстой.

И знаете, меня это как обухом по голове ударило: они одумались? Нет! Но если этот народ, «бессмысленный и беспощадный», уже тогда, 118 лет назад, не остановил их самый великий писатель, а до него не остановили Радищев, Грибоедов и Салтыков-Щедрин, то ни я, ни их нынешние кумиры Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук никого из них уже не остановят. Умом Россию не понять, а верить ей нельзя тем паче! Они будут продолжать ракетами стрелять в детей, из автоматов расстреливать женщин и стариков. Но у Бога нет мертвых…