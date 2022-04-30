Эдуард Тополь, специально для haqqin.az 16:34

С редакцией haqqin.az начал сотрудничать известный советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и писатель Эдуард Тополь. Его романы переведены на многие иностранные языки. Представляем вашему вниманию первую авторскую статью известного советского писателя.

* * * Хочу сказать вам честно: я никогда вас не любил! Да, с моего полтавского детства, где вы били меня за то, что я «вашего Христа убил» и где на еврейских наших домах вы писали «Жиды, мы вашей кровью крыши мазать будем!» – за что мне было вас любить? Но сегодня я желаю Вам победы! И в моих еврейских генах клинописью и на века записана память о Немировской резне, которую в 1648 году устроили нам ваши запорожские казаки Хмель-злодея, и у меня есть претензия к вашему замечательному президенту Зеленскому: если вы воюете с русскими оккупантами, то почему героев этой войны он награждает орденом Богдана Хмельницкого, антисемита и вассала Москвы?

Но несмотря и на это, я желаю вам победы! Да, в России, в Москве, изданы по-русски пятьдесят моих книг, а в Украине, в Киеве, издана по-украински только одна, и из сотни друзей моей юности я могу назвать лишь несколько украинцев – Гену Карюка, Лёню Осыку, Колю Губенко и Геннадия Збандута – но все равно со дна своей школьной памяти, заряженной виршами Кобзаря, Тычины и Леси Украинки, я поднимаю свою украинскую мову, чтобы сказать: Я желаю вам победы! Знаете, я всегда, всю мою жизнь верил в силу Слова, потому что весь этот мир был создан по Слову Его. Но какие слова звучат сегодня из Москвы, какие слова вещают и пишут тамошние «богоносцы»? Вот только три цитаты: «Холодный анализ военного времени незаметно переходит уже не просто в столкновение цивилизаций, а в апокалиптический сценарий… И главная схватка отныне снова развертывается между ними. Между Русской Идеей, Катехоном, Православной Цивилизацией и наступающим на нас миром западного Антихриста. Украина нужна не нам, русским. Она нужна Христу. И поэтому мы там и находимся. И поэтому мы оттуда никуда не уйдем… И важным фактором стал прямой удар по Русской Православной церкви на Украине…». Александр Дугин, лидер международного Евразийского движения, главный редактор портала Катехон.

“Стратегия Зеленского, выполняющего волю Ротшильдов, заключается в уничтожении мужчин Украины об русское оружие с целью создания новой земли обетованной для избранного народа. В этих условиях Россия спасает народ Украины от рабства… Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями; нынешними жителями «Земли Обетованной» заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен”. Сергей Глазьев, академик, министр экономики ЕАЭС.

«Даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен… В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники… Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно! Это такой восторг!.. Такой аллах-акбар у всего народа!». Иван Охлобыстин, режиссер, драматург, священник Русской православной церкви.