В Белгородской области горит объект Минобороны России обновлено 17:22
Пожар вспыхнул на территории объекта Министерства обороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
В Белгородской области что-то взорвалось pic.twitter.com/azN2bUjHHL— НТВ (@ntvru) May 1, 2022
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Под Белгородом произошел взрыв, сообщил российский телеканал НТВ. На размещенных в его Twitter фотографиях виден столб дыма.
В соцсетях появляются сообщения о том, что взрыв произошел в Стрелецком - населенный пункт поблизости от Белгорода.
Русская служба BBC пишет, что сообщалось и о том, что там расположен склад боеприпасов. Эти детали пока не подтверждены. Российские власти пока не сообщали никаких подробностей произошедшего.