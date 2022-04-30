Через несколько дней добьемся отставки Пашиняна: митинг оппозиции в Ереване обновлено; фото
Объединенная оппозиция Армении собирается установить палатки и ночевать на площади Франции в центре Еревана, а в понедельник начнет масштабные акции гражданского неповиновения. Об этом заявил на митинге дашнак Ишхан Сагателян.
«Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 мы начинаем масштабные акции неповиновения. Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки Никола Пашиняна», - приводит ТАСС слова дашнака Сагателяна.
Оппозиционеры заблокировали прилегающие к площади улицы, произошло несколько стычек с полицией. Армянские СМИ пишут, что митингующие начали напирать на окруживших их полицейских, те пытались их оттеснить. Участники акции начали скандировать «Позор! Позор! Армения без турок!».
Сагателян заявил, что «начиная с этого момента эта площадь – у народа. С этого момента власть – у народа. Сегодня мы проведем ночь на этой площади». Он анонсировал также проведение с завтрашнего дня акций неповиновения по всей стране, призвал перекрывать улицы в центре, а студентов – начать с завтрашнего дня забастовки и бойкот занятий.
* * * 17:15
В центре Еревана начался многотысячный антиправительственный митинг. Собравшиеся на площади Франции выступают с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Выступая перед участниками акции, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что они уже доказали, что у нынешнего руководства страны нет мандата. "Сейчас мы должны доказать, что у него нет власти", - цитирует его РИА Новости.
Автомобильное движение в центре Еревана полностью перекрыто в связи с митингом оппозиции, сообщает Интерфакс. К площади стягиваются участники шествия из четырех областей Армении, присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов и полицейских автомобилей. Лидеры оппозиции участвуют в митинге вместе со своими семьями.
Представители армянской церкви также анонсировали свое присутствие на митинге оппозиции во избежание столкновений между демонстрантами и полицией.
Ранее в субботу один из лидеров оппозиции, глава партии "Отечество", экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке Пашиняна.