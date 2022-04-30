Объединенная оппозиция Армении собирается установить палатки и ночевать на площади Франции в центре Еревана, а в понедельник начнет масштабные акции гражданского неповиновения. Об этом заявил на митинге дашнак Ишхан Сагателян.

«Дорогие соотечественники, мы все останемся на площади Франции, через некоторое время здесь установят палатки. Завтра утром в 08:30 мы начинаем масштабные акции неповиновения. Приносим извинения горожанам, но особенно по центру города ни одна машина не должна ездить. Через несколько дней мы добьемся отставки Никола Пашиняна», - приводит ТАСС слова дашнака Сагателяна.

Оппозиционеры заблокировали прилегающие к площади улицы, произошло несколько стычек с полицией. Армянские СМИ пишут, что митингующие начали напирать на окруживших их полицейских, те пытались их оттеснить. Участники акции начали скандировать «Позор! Позор! Армения без турок!».

Сагателян заявил, что «начиная с этого момента эта площадь – у народа. С этого момента власть – у народа. Сегодня мы проведем ночь на этой площади». Он анонсировал также проведение с завтрашнего дня акций неповиновения по всей стране, призвал перекрывать улицы в центре, а студентов – начать с завтрашнего дня забастовки и бойкот занятий.