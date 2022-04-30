Масштабные учения НАТО начались в Польше

В маневрах Defender Europe и Swift Response 2022 (воздушно-десантные войска), которые пройдут с 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран, примут участие 18 тысяч военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе около 7 тысяч военных и 3 тысяч единиц техники на территории Польши.

Помимо польских военнослужащих в них будут участвовать военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Учения Defender Europe будут проходить под командованием 5-го корпуса армии США. «В ходе учений будет проверена способность солдат к взаимодействию в совместной боевой операции», — сообщили в польском Минобороны. Они включают перемещение войск с преодолением водных преград и огневую подготовку.

В польском военном ведомстве сообщили, что Defender Europe и Swift Response — оборонительные учения, которые «не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе», отметили в военном ведомстве. Они были запланированы в 2021 году.