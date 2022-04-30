«Варварски разрушенный»: Папа Римский призвал молиться о Мариуполе

Папа Римский Франциск назвал войну в Украине «макабрическим регрессом человечества», который заставляет его «страдать и плакать», призвав к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, запертых на заводе «Азовсталь», пишут израильские «Детали».

Выступая перед тысячами людей на площади Святого Петра во время полуденного благословения, Франциск попросил в течение месяца молиться о мире в Украине, так как май в католицизме посвящен деве Марии. «Мои мысли немедленно направляются к украинскому городу Мариуполю, городу Марии, варварски обстрелянному и разрушенному», – сказал он.

Франциск призвал обеспечить безопасные гуманитарные коридоры для тех, кто находится на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, где укрываются военнослужащие и гражданские лица.

Он также задался вопросом, все ли делается для прекращения боевых действий. «В то время как мы наблюдаем макабрический регресс человечества, я вместе со многими другими страдающими людьми спрашиваю себя, действительно ли ищется мир, действительно ли есть желание избежать продолжающейся военной и словесной эскалации, все ли делается для того, чтобы заставить замолчать оружие», – сказал Франциск.