Отдел информации 18:07

Создатель армии сепаратистской «ЛДНР», экс-министр обороны и в прошлом офицер ГРУ Игорь Стрелков, опираясь на собственные источники информации в российской армии, продолжает освещать ход боевых действий на Донбассе. Несколько часов назад И.Стрелков поделился с российской аудиторией информацией о развитии событий на донецком фронте. По информации И.Стрелкова, на донецком фронте продолжаются ожесточенные бои по всему периметру российского плацдарма. Российская армия продвигается вперед. По поступающим данным, наиболее ожесточенные бои идут на правом фланге - в районе поселка Великая Камышеваха (и, возможно, непосредственно в поселке), а также на острие наступления - в центре плацдарма - в районе (возможно - и на территории) села Новая Дмитровка. После взятия указанного населенного пункта российские войска подойдут непосредственно к трассе Барвенково - Славянск и создадут угрозу ее перехвата.

По мнению Стрелкова, это непростая задача, так как населенные пункты на этой трассе сливаются в почти непрерывную агломерацию. А бои носят непрерывный "вязкий" характер. У украинской армии достаточно живой силы, чтобы - несмотря на удлинение линии фронта на данном участке - нигде не позволять российским войскам совершить глубокие прорывы. Одновременно украинская армия продолжает оттягивать свои силы с еще сохраняющегося у него плацдарма на левом берегу Северского Донца - из района Лиман - Ямполь и Северодонецкого выступа, оставляя наиболее выдвинутые на восток позиции между Северодонецком и Попасной, в которой продолжались ожесточенные бои. Предполагается, что украинская армия вскоре, сегодня-завтра, оставит Лиман и выведет свои войска на усиление флангов группировки - под Барвенково и Славянск. Российские войска оказались не в состоянии помешать этому и окружить части украинских войск. По оценке Стрелкова, украинская армия обороняется грамотно, упорно, владеет обстановкой и своими войсками. Никакой паники в рядах Вооруженных сил Украины не наблюдается. Совершенно ясно, что ставка командования Украины сделана на выигрыш времени и нанесение ударным частям России максимальных потерь - за счет неторопливой сдачи территории.