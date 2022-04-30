Оценка офицера ГРУ Стрелкова: Россия сможет захватить Донецк лишь через несколько месяцев ценой больших потерь что происходит на Донецком фронте?
Создатель армии сепаратистской «ЛДНР», экс-министр обороны и в прошлом офицер ГРУ Игорь Стрелков, опираясь на собственные источники информации в российской армии, продолжает освещать ход боевых действий на Донбассе.
Несколько часов назад И.Стрелков поделился с российской аудиторией информацией о развитии событий на донецком фронте.
По информации И.Стрелкова, на донецком фронте продолжаются ожесточенные бои по всему периметру российского плацдарма. Российская армия продвигается вперед. По поступающим данным, наиболее ожесточенные бои идут на правом фланге - в районе поселка Великая Камышеваха (и, возможно, непосредственно в поселке), а также на острие наступления - в центре плацдарма - в районе (возможно - и на территории) села Новая Дмитровка. После взятия указанного населенного пункта российские войска подойдут непосредственно к трассе Барвенково - Славянск и создадут угрозу ее перехвата.
По мнению Стрелкова, это непростая задача, так как населенные пункты на этой трассе сливаются в почти непрерывную агломерацию. А бои носят непрерывный "вязкий" характер. У украинской армии достаточно живой силы, чтобы - несмотря на удлинение линии фронта на данном участке - нигде не позволять российским войскам совершить глубокие прорывы.
Одновременно украинская армия продолжает оттягивать свои силы с еще сохраняющегося у него плацдарма на левом берегу Северского Донца - из района Лиман - Ямполь и Северодонецкого выступа, оставляя наиболее выдвинутые на восток позиции между Северодонецком и Попасной, в которой продолжались ожесточенные бои.
Предполагается, что украинская армия вскоре, сегодня-завтра, оставит Лиман и выведет свои войска на усиление флангов группировки - под Барвенково и Славянск. Российские войска оказались не в состоянии помешать этому и окружить части украинских войск.
По оценке Стрелкова, украинская армия обороняется грамотно, упорно, владеет обстановкой и своими войсками. Никакой паники в рядах Вооруженных сил Украины не наблюдается. Совершенно ясно, что ставка командования Украины сделана на выигрыш времени и нанесение ударным частям России максимальных потерь - за счет неторопливой сдачи территории.
Впереди у российских войск на этом направлении - огромная и заранее подготовленная к длительной обороне Славянско-Краматорская агломерация. Ее ВСУ совершенно точно сдавать не будут до последней возможности - обороняя, если понадобится, в качестве "осажденной крепости". В этой связи большое значение имеет судьба остатков украинского гарнизона Мариуполя. По мнению Стрелкова, осажденные остатки "Азова" ни в коем случае не должны быть освобождены или интернированы - иначе гарнизон Славянска - Краматорска будет обороняться столь же долго и упорно, если не дольше и упорнее. Впрочем, эту "крепость" еще надо будет окружить, что очень непросто сделать имеющимися ограниченными силами и такими низкими темпами продвижения, при которых украинская армия свободно отводит свои части и заранее готовит новые узлы обороны.
На юге - в районе Гуляй-Поля и Орехова - ситуация без существенных изменений. "Южная часть клещей" забуксовала.
На центральном участке - под Донецком - ситуация в целом без изменений. На большинстве участков - затишье, бои идут только в районе севернее Авдеевки, где у российских войск есть незначительные тактические успехи.
Стрелков резюмирует: вывод, к сожалению, безрадостный: не ставшее неожиданным наступление российской группировки на охват и окружение Донецкой группировки ВСУ встретило ожесточенное сопротивление и уже практически точно к полному окружению и разгрому не приведет. Ситуацию, по оценке эксперта, могут изменить свалившиеся с небес 2-3 дополнительных танковых корпуса, которые могут резко прорвать фронт и соединиться глубоко в тылу ВСУ. В лучшем случае украинская армия в течение многих недель и даже нескольких месяцев будет медленно и с большими потерями выдавливаться с Донбасса. Что позволит ему без особой спешки к лету создать, обучить и массированно ввести в бой на любом выбранном участке стратегические резервы.